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      Курс долара у серпні: чи буде менше 25

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      Курс долара серпень 2019 – що буде з доларом у серпні 2019
      Яким буде курс долара у серпні / НБУ

      Стрімке зниження долара після парламентських виборів викликало ажіотаж на валютному ринку. Українці схвильовані, що буде з доларом у серпні. Чи дешевшатиме він більше 25? Такий показник – вкрай низький щодо середньо ринкових показників у цей період. Для нашої економіки цей стан вже негативний. Але у серпні курс долара почне рости.

       Як пояснив у коментарі 24 каналу аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко поточний курс, який сформувався зараз, буде річним мінімумумом і умов для зниження курсу долара в найближчий місяць вже немає. Очікування щодо падіння курсу нижче позначки в 25 гривень за долар перебільшені.

      Читайте також: Зміцнення гривні передбачуване, але з реальною ситуацією в економіці не пов'язане, – експерт

      На початку серпня буде невелика стабілізація, в рамках якої долар буде торгуватися в діапазоні 25-25,5 гривні за долар. І плавно буде підвищуватися. На серпень місяць після короткого перепочинку на поточних рівнях варто очікувати зростання і тестування курсу 26 гривень за долар,
      – уточнив аналітик.

      Багато експертів описали причину падіння курсу долара, яка криється в масовій покупці українського боргу. Мінфін успішно задовольнив свої потреби в проведенні всіх аукціонів, продавши цінних паперів на 17 мільярдів гривень. Тому емісія нових боргових паперів вже не намічається, зазначив Пархоменко

      Як мінімум в рамках бюджету це раніше не було закладено. Відсутність таких аукціонів не дозволить формувати попит на гривню, що і призводило до стрімкого зміцнення національної валюти всі дні до цього. Але сьогодні цей фактор уже вичерпав себе. І ми побачимо, як наша валюта поступово почне здавати позиції і знижуватися в ціні,
      – уточнив експерт.

      Пархоменко пояснив: на сьогодні липневе ралі нашої валюти і факт в 25 гривень за долар не дозволяє українській митниці виконувати показники по наповненню нашого бюджету в повній мірі. Однозначно, не варто виключати її низьку продуктивність і корупцію. Але й курс долара знижує обсяг мит від імпорту, який заходить до нас в країну за рахунок низького курсу. Так, в рамках поточного бюджету курс гривні закладений на рівні в 29.40 гривень за долар, в результаті на зараз ми бачимо різницю в -15% щодо планів нашого Кабміну. Для нашого уряду це є негативом.

      У зв'язку з цим регулятор не буде утримувати курс на поточних позначках, швидше за все вже до вересня ми побачимо курс вище 26 гривень за долар.

      Що відбувалося з доларом? 
       

      Що відбувається з доларом?Курс долара відносно гривні з 28,33 у середині січня 2019 опустився нижче позначки у 26 гривень на початку липня.  В кінці липня долар став коштувати вже 25 гривень
      Але на осінь за прогнозами експертів курс долара "повернеться" до 27-28 гривень

      Читайте також: Як новий уряд вплине на гривню: три варіанти розвитку подій

       

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Фінанси Долар Долар-Гривня Курси валют
      Джерело: 24 канал
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