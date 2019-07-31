Курс долара у серпні: чи буде менше 25

Стрімке зниження долара після парламентських виборів викликало ажіотаж на валютному ринку. Українці схвильовані, що буде з доларом у серпні. Чи дешевшатиме він більше 25? Такий показник – вкрай низький щодо середньо ринкових показників у цей період. Для нашої економіки цей стан вже негативний. Але у серпні курс долара почне рости.

Як пояснив у коментарі 24 каналу аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко поточний курс, який сформувався зараз, буде річним мінімумумом і умов для зниження курсу долара в найближчий місяць вже немає. Очікування щодо падіння курсу нижче позначки в 25 гривень за долар перебільшені.

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На початку серпня буде невелика стабілізація, в рамках якої долар буде торгуватися в діапазоні 25-25,5 гривні за долар. І плавно буде підвищуватися. На серпень місяць після короткого перепочинку на поточних рівнях варто очікувати зростання і тестування курсу 26 гривень за долар,

– уточнив аналітик.

Багато експертів описали причину падіння курсу долара, яка криється в масовій покупці українського боргу. Мінфін успішно задовольнив свої потреби в проведенні всіх аукціонів, продавши цінних паперів на 17 мільярдів гривень. Тому емісія нових боргових паперів вже не намічається, зазначив Пархоменко

Як мінімум в рамках бюджету це раніше не було закладено. Відсутність таких аукціонів не дозволить формувати попит на гривню, що і призводило до стрімкого зміцнення національної валюти всі дні до цього. Але сьогодні цей фактор уже вичерпав себе. І ми побачимо, як наша валюта поступово почне здавати позиції і знижуватися в ціні,

– уточнив експерт.

Пархоменко пояснив: на сьогодні липневе ралі нашої валюти і факт в 25 гривень за долар не дозволяє українській митниці виконувати показники по наповненню нашого бюджету в повній мірі. Однозначно, не варто виключати її низьку продуктивність і корупцію. Але й курс долара знижує обсяг мит від імпорту, який заходить до нас в країну за рахунок низького курсу. Так, в рамках поточного бюджету курс гривні закладений на рівні в 29.40 гривень за долар, в результаті на зараз ми бачимо різницю в -15% щодо планів нашого Кабміну. Для нашого уряду це є негативом.

У зв'язку з цим регулятор не буде утримувати курс на поточних позначках, швидше за все вже до вересня ми побачимо курс вище 26 гривень за долар.

Що відбувалося з доларом?



Що відбувається з доларом?Курс долара відносно гривні з 28,33 у середині січня 2019 опустився нижче позначки у 26 гривень на початку липня. В кінці липня долар став коштувати вже 25 гривень.

Але на осінь за прогнозами експертів курс долара "повернеться" до 27-28 гривень.

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