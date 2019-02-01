Курс валют на 1 лютого: долар тримається, але євро значно додав у ціні
На п'ятницю, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта майже не змінилась у ціні, а європейська суттєво зросла.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, долар здешевів лише на 1 копійку.
Читайте також: Закон про валюту і валютні операції: що він означає і на кого вплине
Так, у п’ятницю, 1 лютого, вартість долара становить 27 гривень 74 копійки. Водночас ціна європейської валюити змінилась значно більше – зросла на 14 копійок. Тож за євро українцям доведеться віддати 31 гривню 86 копійок.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50