Курс валют на 1 лютого: долар тримається, але євро значно додав у ціні

На п'ятницю, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта майже не змінилась у ціні, а європейська суттєво зросла.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, долар здешевів лише на 1 копійку.

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Так, у п’ятницю, 1 лютого, вартість долара становить 27 гривень 74 копійки. Водночас ціна європейської валюити змінилась значно більше – зросла на 14 копійок. Тож за євро українцям доведеться віддати 31 гривню 86 копійок.