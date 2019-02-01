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      Курс валют на 1 лютого: долар тримається, але євро значно додав у ціні

      193 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 01.02.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 1 лютого / politeka.net

      На п'ятницю, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта майже не змінилась у ціні, а європейська суттєво зросла.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, долар здешевів лише на 1 копійку. 

      Читайте також: Закон про валюту і валютні операції: що він означає і на кого вплине

      Так, у п’ятницю, 1 лютого, вартість долара становить 27 гривень 74 копійки. Водночас ціна європейської валюити змінилась значно більше – зросла на 14 копійок. Тож за євро українцям доведеться віддати 31 гривню 86 копійок.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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