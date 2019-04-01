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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Курс валют на 1 квітня: долар почав дешевшати, євро – без змін

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      Курс валют НБУ на сьогодні 01.04.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 1 квітня / gettyimages.com

      На понеділок, 1 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. У перший день після президентських виборів американська валюта почала дешевшати, а вартість європейської не змінилася.

      НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 1 квітня ціна американського долара становитиме 27 гривень 21 копійку.

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      Це на 4 копійки дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 29 березня.

      Щодо головної валюти Євросоюзу, то її ціна не змінилися, якщо порівнювати з курсом на п'ятницю.

      Відтак, у понеділок за один євро також прийдеться віддати 30 гривень 57 копійок.

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Курси валют Гривня Валюта Євро НБУ
      Джерело: 24 канал
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