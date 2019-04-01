Курс валют на 1 квітня: долар почав дешевшати, євро – без змін

На понеділок, 1 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. У перший день після президентських виборів американська валюта почала дешевшати, а вартість європейської не змінилася.

НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 1 квітня ціна американського долара становитиме 27 гривень 21 копійку.

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Це на 4 копійки дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 29 березня.

Щодо головної валюти Євросоюзу, то її ціна не змінилися, якщо порівнювати з курсом на п'ятницю.

Відтак, у понеділок за один євро також прийдеться віддати 30 гривень 57 копійок.