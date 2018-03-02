Курс валют на 2 березня: євро відчутно подешевшало

На п'ятницю, 2 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Валюта продовжує дешевшати.

Як зазначає фінрегулятор на офіційному сайті, 2 березня американський "зелений" знову здешевшав, у порівнянні з попереднім банківським днем.

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Згідно з офіційними даними Національного банку України, у п'ятницю долар США коштує 26 гривень 66 копійок, що на 14 копійок дешевше, ніж у четвер.

Щодо євро – валюта Європейського Союзу знову суттєво впала у ціні. Так, у п'ятницю за курсом НБУ за один євро доведеться заплатити одразу на 29 копійок дешевше, ніж 1 березня – 32 гривні 45 копійок.