Курс валют на 3 квітня: падіння в ціні долара та євро триває

На середу, 3 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти світового значення помітно впали в ціні щодо української гривні.

Як на своєму сайті повідомляє Нацбанк, 3 квітня ціна американського долара становитиме 26 гривень 97 копійок.

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І це аж на 22 копійки менше, аніж у попередній банківський день.

Євро втратило навіть більше – 34 копійки, якщо порівнювати з курсом вівторка.

У середу, 3 квітня, європейська валюта коштуватиме 30 гривень 21 копійку.