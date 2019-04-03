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      Курс валют на 3 квітня: падіння в ціні долара та євро триває

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      Курс валют НБУ на сьогодні 03.04.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют від НБУ на 3 квітня / GettyImages

      На середу, 3 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти світового значення помітно впали в ціні щодо української гривні.

      Як на своєму сайті повідомляє Нацбанк, 3 квітня ціна американського долара становитиме 26 гривень 97 копійок.

      І це аж на 22 копійки менше, аніж у попередній банківський день.

      Євро втратило навіть більше – 34 копійки, якщо порівнювати з курсом вівторка

      У середу, 3 квітня, європейська валюта коштуватиме 30 гривень 21 копійку.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Курси валют Валюта
      Джерело: 24 канал
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