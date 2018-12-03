Курс валют на 3 грудня: попри воєнний стан, долар і євро здають позиції
На понеділок, 3 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта суттєво подешевшали.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 3 грудня ціна американського долара становитиме 28,22 гривні.
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Зауважимо, що це на 17 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подешевшав, однак вже суттєвіше – мінус 26 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.
Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 32,06 гривні.
Джерело: 24 канал
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