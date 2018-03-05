Курс валют на 5 березня: долар дешевшає, євро дорожчає

На понеділок, 5 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Курс головних іноземних валют суттєво не змінився.

Так, у порівнянні з п'ятницею, 2 березня, американський долар дещо здав у ціні.

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Із позначки 26 гривень 66 копійок "зелений" опустився до 26 гривень 53 копійок.

Натомість євро подорожчав на понад 20 копійок і зріс до 32 гривень 67 копійок.