Курс валют на 5 березня: долар дешевшає, євро дорожчає
На понеділок, 5 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Курс головних іноземних валют суттєво не змінився.
Так, у порівнянні з п'ятницею, 2 березня, американський долар дещо здав у ціні.
Читайте також: У Нацбанку поділилися неприємними новинами щодо інфляції
Із позначки 26 гривень 66 копійок "зелений" опустився до 26 гривень 53 копійок.
Натомість євро подорожчав на понад 20 копійок і зріс до 32 гривень 67 копійок.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі