Курс валют на 5 червня: долар та євро продовжують рости
На середу, 5 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали в ціні.
За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар США додав у ціні 25 копійок. Тож вартість "зеленого" у середу становить 27 гривень 20 копійок.
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Тим часом європейська валюта здорожчала на 44 копійки. Так, 1 євро сьогодні коштує 30 гривень 59 копійок.
Джерело: 24 канал
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