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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Курс валют на 5 червня: долар та євро продовжують рости

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      Курс валют НБУ на сьогодні 05.06.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 5 червня / dmm.diesel-manager.com

      На середу, 5 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали в ціні.

      За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар США додав у ціні 25 копійок. Тож вартість "зеленого" у середу становить 27 гривень 20 копійок.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Тим часом європейська валюта здорожчала на 44 копійки. Так, 1 євро сьогодні коштує 30 гривень 59 копійок.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Валюта Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют
      Джерело: 24 канал
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