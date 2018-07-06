Курс валют на 6 липня: євро продовжує стрімко дорожчати

На п'ятницю, 6 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська валюта продовжує стрімко дорожчати, а ось долар – несуттєво подешевшав.

Як інформує на своєму сайті Нацбанк, 6 липня ціна американського долара становитиме 26 гривень 42 копійки.

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Додамо, що це на 2 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

У той же час європейська валюта продовжує додавати у ціні. Так, у порівнянні із курсом на 5 липня, євро подорожчав на 16 копійок.

6 липня ціна європейської валюти становитиме 30 гривень 94 копійки.