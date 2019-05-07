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      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
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      Курс валют на 7 травня: долар подорожчав, євро ледь не досягнув позначки у 30 гривень

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      Курс валют НБУ на сьогодні 07.05.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют від НБУ на 7 травня / GettyImages

      На вівторок, 7 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют зросла.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 7 травня ціна американського долара становитиме 26,50 гривні.

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      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні лише 2 копійки.

      Щодо євро, то його вартість також зросла, причім суттєвіше – плюс 13 копійок до курсу на понеділок.

      Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,67 гривні.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Євро Гривня Валюта Курси валют Гроші НБУ
      Джерело: 24 канал
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