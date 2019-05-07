Курс валют на 7 травня: долар подорожчав, євро ледь не досягнув позначки у 30 гривень

На вівторок, 7 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют зросла.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 7 травня ціна американського долара становитиме 26,50 гривні. Читайте також: Прогноз курсу долара на тиждень Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні лише 2 копійки. Щодо євро, то його вартість також зросла, причім суттєвіше – плюс 13 копійок до курсу на понеділок. Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,67 гривні.