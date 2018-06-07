Курс валют на 7 червня: євро різко "злетіло" вгору
На четвер, 7 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, вартість американської валюти залишилася незмінної, а от європейська додала в ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США не додав і не втратив у ціні. Тож у четвер вартість "зеленого" становить 26 гривень 16 копійок.
Читайте також: Невідомі інвестори скупили за тиждень 10% всіх Karbo
Тим часом євро не стоїть на місці і здорожчало відразу на 24 копійки. Відтак, 7 червня європейська валюта коштує 30 гривень 78 копійок.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі