Курс валют на 7 червня: євро різко "злетіло" вгору

На четвер, 7 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, вартість американської валюти залишилася незмінної, а от європейська додала в ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США не додав і не втратив у ціні. Тож у четвер вартість "зеленого" становить 26 гривень 16 копійок.

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Тим часом євро не стоїть на місці і здорожчало відразу на 24 копійки. Відтак, 7 червня європейська валюта коштує 30 гривень 78 копійок.