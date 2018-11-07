Курс валют на 7 листопада: євро росте, долар навпаки – дешевшає
На середу, 7 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта втратила у ціні, натомість європейська подорожчала.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 7 листопада ціна американського долара становитиме 27,95 гривні.
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Зауважимо, що це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Натомість євро суттєво зріс у ціні. Якщо порівнювати з курсом на вівторок, його ціна збільшилась на 9 копійок.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,94 гривні.
Джерело: 24 Канал
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