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      Курс валют на 7 листопада: євро росте, долар навпаки – дешевшає

      67 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 7 листопада:
      Курс валют НБУ на 7 листопада: / 112.ua

      На середу, 7 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта втратила у ціні, натомість європейська подорожчала.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 7 листопада ціна американського долара становитиме 27,95 гривні.

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      Зауважимо, що це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Натомість євро суттєво зріс у ціні. Якщо порівнювати з курсом на вівторок, його ціна збільшилась на 9 копійок.

      Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,94 гривні.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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