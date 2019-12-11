Курс валют 11 грудня: долар тримається на рекордно низькому рівні

На середу, 11 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Після чергового рекорду 10 грудня гривня закріпила свої позиції.

НБУ встановив, що 11 грудня долар США залишиться на рівні 23 гривні 69 копійок. А це – найнижчий показник за майже чотири останні роки.

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Європейська валюта також зафіксувала свою ціну. За один євро доведеться віддати 26 гривень 24 копійки.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав.