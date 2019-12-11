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      Курс валют 11 грудня: долар тримається на рекордно низькому рівні

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      Яким буде курс валют від НБУ 11 грудня / finance.liga.net

      На середу, 11 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Після чергового рекорду 10 грудня гривня закріпила свої позиції.

      НБУ встановив, що 11 грудня долар США залишиться на рівні 23 гривні 69 копійок. А це – найнижчий показник за майже чотири останні роки.

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      Європейська валюта також зафіксувала свою ціну. За один євро доведеться віддати 26 гривень 24 копійки.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Курси валют Євро Долар Валюта
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