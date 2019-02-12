Курс валют на 12 лютого: як подорожчали долар і євро
На вівторок, 12 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо додали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 12 лютого ціна американського долара становитиме 27,06 гривні.
Зауважимо, що це на 17 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже не так суттєво – лише плюс 8 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок.
Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 30,60 гривні.
Джерело: 24 канал
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