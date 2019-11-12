Курс валют на 12 листопада: долар та євро майже не змінили позицій
На вівторок, 12 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти небагато додали в ціні.
За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта додала в ціні всього 1 копійку. Тож вартість долара у вівторок становить 25 гривень 51 копійку.
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Водночас європейська валюта здорожчала всього на 2 копійки. Так, вартість євро становить 27 гривень 6 копійок.
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