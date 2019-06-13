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      Курс валют на 13 червня: долар та євро зросли

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 13 червня 2019
      Курс валют НБУ на 13 червня / gettyimages.com

      На четвер, 13 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали в ціні.

      За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта зросла на 11 копійок. Тож у четвер долар коштує 26 гривень 40 копійок.

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      Тим часом європейська валюта додала в ціні 12 копійок. Так, вартість 1 євро становить 29 гривень 89 копійок.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют НБУ
      Джерело: 24 канал
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