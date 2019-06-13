Курс валют на 13 червня: долар та євро зросли
На четвер, 13 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали в ціні.
За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта зросла на 11 копійок. Тож у четвер долар коштує 26 гривень 40 копійок.
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Тим часом європейська валюта додала в ціні 12 копійок. Так, вартість 1 євро становить 29 гривень 89 копійок.
Джерело: 24 канал
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