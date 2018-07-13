Курс валют на 13 липня: євро стрімко падає, долар – на місці
На п'ятницю, 13 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна європейська валюта суттєво впала.
За добу євро здешевшав одразу на 20 копійок.
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Як інформує сайт НБУ, офіційний курс євро 13 липня становитиме 30 гривень 57 копійок.
Долар США – на місці. Як і в попередній банківський день його курс буде 26 гривень 22 копійки.
Джерело: 24 Канал
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