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      Курс валют 13 грудня: євро почало дорожчати

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      Яким буде курс валют від НБУ 13 грудня / t1.ua

      На п'ятницю, 13 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта знову подешевшала, а європейська – почала рости у ціні.

      Як повідомив Національний банк України на своєму офіційному сайті, 13 грудня ціна американського долара становитиме 23 гривні 56 копійок.

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      Це на 4 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 12 грудня.

      Водночас, головна валюта Євросоюзу почала дорожчати і додала у ціні щодо гривні аж 10 копійки.

      Тож у п'ятницю за один євро доведеться віддати 26 гривень 24 копійки.

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      Теги: Новини України Гривня Євро Долар Долар-Гривня Валюта Курси валют
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