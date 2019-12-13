Курс валют 13 грудня: євро почало дорожчати

На п'ятницю, 13 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта знову подешевшала, а європейська – почала рости у ціні.

Як повідомив Національний банк України на своєму офіційному сайті, 13 грудня ціна американського долара становитиме 23 гривні 56 копійок.

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Це на 4 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 12 грудня.

Водночас, головна валюта Євросоюзу почала дорожчати і додала у ціні щодо гривні аж 10 копійки.

Тож у п'ятницю за один євро доведеться віддати 26 гривень 24 копійки.