На четвер, 15 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Доки американська валюта падає у ціні, європейська продовжує мінімально дорожчати.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 15 листопада ціна американського долара становитиме 27 гривень 84 копійки.

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Зауважимо, що це на 8 копійок менше, ніж коштував "зелений" у попередній банківський день.

Головна валюта Євросоюзу продовжує несуттєво повзти вгору і у четвер подорожчає на 1 копійку.

Відтак, 15 листопада за один євро прийдеться віддати 31 гривню 45 копійок.