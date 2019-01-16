Курс валют на 16 січня: долар і євро дещо подорожчали
На середу, 16 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта дещо додали у ціні, причому перша – суттєвіше.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 16 січня ціна американського долара становитиме 28,17 гривні.
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Зауважимо, що це на 15 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже не так суттєво – лише на 5 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок.
Відтак, у середу європейська валюта коштуватиме 32,18 гривні.
Джерело: 24 канал
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