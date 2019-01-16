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      Курс валют на 16 січня: долар і євро дещо подорожчали

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      Курс валют НБУ на сьогодні 16.01.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 16 січня: долар і євро додали у ціні / CNBC

      На середу, 16 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта дещо додали у ціні, причому перша – суттєвіше.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 16 січня ціна американського долара становитиме 28,17 гривні.

      Зауважимо, що це на 15 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже не так суттєво – лише на 5 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок.

      Відтак, у середу європейська валюта коштуватиме 32,18 гривні.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Євро Долар НБУ Гроші
      Джерело: 24 канал
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