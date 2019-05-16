Курс валют на 16 травня: гривня продовжує падати
На четвер, 16 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти зросли в ціні.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, "зелений" додав у ціні одразу 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.
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Тож у четвер за долар доведеться викласти 26 гривень 37 копійок.
Євро здорожчало на 12 копійок, тож коштуватиме 29 гривень 49 копійок.
Джерело: 24 канал
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