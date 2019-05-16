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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Курс валют на 16 травня: гривня продовжує падати

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      Курс валют НБУ на 16.05.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 16 травня / gettyimages.com

      На четвер, 16 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти зросли в ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, "зелений" додав у ціні одразу 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. 

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Тож у четвер за долар доведеться викласти 26 гривень 37 копійок

      Євро здорожчало на 12 копійок, тож коштуватиме 29 гривень 49 копійок.

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      Теги: Новини України НБУ Долар Долар-Гривня Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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