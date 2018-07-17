Курс валют на 17 липня: євро сильно подорожчав, долар трохи подешевшав

На вівторок, 17 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар США подешевшав на кілька копійок, євро навпаки – відчутно додав у ціні.

Так, за даним НБУ, у вівторок, 17 липня, офіційний курс євро становитиме 30 гривень 71 копійку.

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Це одразу на 17 копійок більше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Щодо долара США – то його офіційний курс у вівторок опуститься на 3 копійки – до 26 гривень 20 копійок.