Курс валют на 17 грудня: гривня продовжує зміцнення
На вівторок, 17 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти несуттєво, але втратили в ціні.
За даними на офіційному сайті НБУ, в порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні всього 1 копійку. Тож вартість долара США у вівторок становить 23 гривні 49 копійок.
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Тим часом європейська валюта здешевшала трохи більше – на 8 копійок. Так, тепер євро коштує 26 гривень 18 копійок.
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