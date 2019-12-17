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      Курс валют на 17 грудня: гривня продовжує зміцнення

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      Курс валют НБУ на 17 грудня / isorepublic.com

      На вівторок, 17 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти несуттєво, але втратили в ціні.

      За даними на офіційному сайті НБУ, в порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні всього 1 копійку. Тож вартість долара США у вівторок становить 23 гривні 49 копійок.

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      Тим часом європейська валюта здешевшала трохи більше – на 8 копійок. Так, тепер євро коштує 26 гривень 18 копійок.

       

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар-Гривня Гривня Долар Євро НБУ
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