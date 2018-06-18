Курс валют на 18 червня: євро здав позиції, долар додав у ціні
На понеділок, 18 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта дещо додала у ціні, натомість європейська суттєво подешевшала.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 18 червня ціна американського долара становитиме 26,32 гривні.
Зауважимо, що це на 11 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він навпаки подешевшав, причім суттєво – мінус 23 копійки, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 15 червня.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,52 гривні.
Джерело: 24 канал
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