Курс валют на 19 листопада: євро і долар дещо втрачають у ціні

На вівторок, 19 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня додала у вартості щодо головної валюти ЄС і дещо більш відчутно – щодо американської валюти.

Згідно з прогнозом НБУ, вартість одного "вічнозеленого" у вівторок становитиме 24 гривні 14 копійок. Зверніть увагу! Бюджет-2020: який курс долара заклали в держбюджет Таким чином американський долар подешевшав на 8 копійок, якщо порівнювати з курсом у переддень – 18 листопада. Натомість європейська валюта втратила у ціні лише 2 копійки. 19 листопада один євро коштуватиме 24 гривні 70 копійок.