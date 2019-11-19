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      Курс валют на 19 листопада: євро і долар дещо втрачають у ціні

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      Курс валют НБУ на 19 листопада / GettyImages

      На вівторок, 19 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня додала у вартості щодо головної валюти ЄС і дещо більш відчутно – щодо американської валюти.

      Згідно з прогнозом НБУ, вартість одного "вічнозеленого" у вівторок становитиме 24 гривні 14 копійок.

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      Таким чином американський долар подешевшав на 8 копійок, якщо порівнювати з курсом у переддень – 18 листопада.

      Натомість європейська валюта втратила у ціні лише 2 копійки. 19 листопада один євро коштуватиме 24 гривні 70 копійок.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Євро Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Курси валют
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