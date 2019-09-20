Курс валют на 20 вересня: долар та євро мінімально подешевшали

На п'ятницю, 20 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти дещо втратили в ціні.

Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 20 вересня ціна американського долара зменшиться на 6 копійок від попереднього банківського дня.

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Долар коштуватиме 24 гривні 61 копійку. Європейська валюта впаде в ціні лише на 3 копійки.

Так, 20 вересня за євро потрібно буде заплатити 27 гривень 24 копійки.