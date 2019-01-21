Курс валют на 21 січня: долар і євро трохи втратили у ціні
На понеділок, 21 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта трохи подешевшали.
Як на своєму сайті повідомляє НБУ, 21 січня ціна американського долара становитиме 27 гривень 98 копійок.
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Зауважимо, що це на 5 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Європейська валюта цього разу також не втратила у ціні багато – як і американський "зелений", здешевшала на 5 копійок.
Відтак у понеділок, 21 січня, за євро потрібно буде віддати 31 гривню 90 копійок.
Джерело: 24 Канал
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