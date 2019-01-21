Курс валют на 21 січня: долар і євро трохи втратили у ціні

На понеділок, 21 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта трохи подешевшали.

Як на своєму сайті повідомляє НБУ, 21 січня ціна американського долара становитиме 27 гривень 98 копійок.

Читайте також: Чи зміцниться гривня: пояснення економіста

Зауважимо, що це на 5 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Європейська валюта цього разу також не втратила у ціні багато – як і американський "зелений", здешевшала на 5 копійок.

Відтак у понеділок, 21 січня, за євро потрібно буде віддати 31 гривню 90 копійок.