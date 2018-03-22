Курс валют на 22 березня: долар продовжує падати
На четвер, 22 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Основна європейська валюта здивувала своєю стабільністю, а долар США продовжує дешевшати.
Так, за даними регулятора, офіційний курс американського долара у порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 2 копійки і тепер становить 26,28 гривень.
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Натомість євро продемонстрував стабільність і за добу його офіційний курс зовсім не змінився. Як і в середу, євро коштує 32 гривні 28 копійок.
Джерело: 24 Канал
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