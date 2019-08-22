Курс валют на 22 серпня: євро і долар додають у ціні

На четвер, 22 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, за даними державного регулятора, головні валюти Сполучених Штатів та Європейського Союзу дещо зростуть у вартості.

У четвер, 22 серпня, НБУ встновив вартість одного американського долара на рівні 25 гривень 20 копійок.

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Це на 7 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня – 23 серпня.

Так само подорожчає і євро. У четвер за нього доведеться заплатити 27 гривень та 99 копійок.

Відтак його вартість буде на 15 копійок вищою, ніж у переддень.