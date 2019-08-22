08:37
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Курс валют на 22 серпня: євро і долар додають у ціні

      46 Читать новость на русском
      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 22 серпня 2019
      Курс валют НБУ на 22 серпня / unsplash.com

      На четвер, 22 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, за даними державного регулятора, головні валюти Сполучених Штатів та Європейського Союзу дещо зростуть у вартості.

      У четвер, 22 серпня, НБУ встновив вартість одного американського долара на рівні 25 гривень 20 копійок.

      Зверніть увагу! Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Це на 7 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня – 23 серпня.

      Так само подорожчає і євро. У четвер за нього доведеться заплатити 27 гривень та 99 копійок.

      Відтак його вартість буде на 15 копійок вищою, ніж у переддень.

      blog_ava
      "Нафтогаз" дозволив українцям закупити газ на зиму за літньою ціною
      сьогодні
      2863
      Теги: Новини України Гривня Валюта Курси валют Євро Долар-Гривня Долар НБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть
      21 серпня , 22:30 Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть
      Іван Яковина 2266
      "Больная" медицина, убитый Херсонес и в Украину за паспортом: новости Крымнаша
      21 серпня , 22:00 "Больная" медицина, убитый Херсонес и в Украину за паспортом: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1384
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      21 серпня , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      1307
      Чому з приходом незалежності в Україну зайшов олігархат та що чекає на українську економіку далі
      21 серпня , 21:30 Чому з приходом незалежності в Україну зайшов олігархат та що чекає на українську економіку далі
      Антон Голобородько 736
      Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра
      21 серпня , 21:04 Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра
      405
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук