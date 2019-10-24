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      Курс валют на 24 жовтня: долар і євро дорожчають

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 24 жовтня 2019
      Курс валют НБУ на 24 жовтня / pexels.com

      На четвер, 24 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти додали у ціні.

      Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 24 жовтня ціна американського долара становитиме 24 гривні 89 копійок.

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      Це на 5 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня – 23 жовтня.

      Головна валюта Євросоюзу також додала у ціні щодо гривні – 4 копійки.

      Відтак, у четвер за один євро прийдеться віддати 27 гривень 69 копійок.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Гривня Валюта Євро Долар НБУ
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