Курс валют на 24 жовтня: долар і євро дорожчають

На четвер, 24 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти додали у ціні.

Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 24 жовтня ціна американського долара становитиме 24 гривні 89 копійок. Важливо: Бюджет-2020: який курс долара прогнозує Рада Це на 5 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня – 23 жовтня. Головна валюта Євросоюзу також додала у ціні щодо гривні – 4 копійки. Відтак, у четвер за один євро прийдеться віддати 27 гривень 69 копійок.