Курс валют на 26 квітня: євро суттєво дешевшає, натомість долар додає
На п'ятницю, 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість американської валюти дещо зросла, натомість європейська суттєво втратила у ціні.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 26 квітня ціна американського долара становитиме 26,62 гривні.
Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 3 копійки.
Щодо євро, то його вартість навпаки зменшилась, причім суттєво – мінус 20 копійок, аніж було у четвер.
Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 29,61 гривні.
Джерело: 24 канал
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