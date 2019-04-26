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      Курс валют на 26 квітня: євро суттєво дешевшає, натомість долар додає

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      Курс валют НБУ на сьогодні 26.04.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют НБУ на 26 квітня / hyser.com.ua

      На п'ятницю, 26 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість американської валюти дещо зросла, натомість європейська суттєво втратила у ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 26 квітня ціна американського долара становитиме 26,62 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 3 копійки.

      Щодо євро, то його вартість навпаки зменшилась, причім суттєво – мінус 20 копійок, аніж було у четвер.

      Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 29,61 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші НБУ Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
      Джерело: 24 канал
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