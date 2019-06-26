Курс валют на 26 червня: євро почало дешевшати, долар – без змін

На середу, 26 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, вартість американської валюти залишилась без змін, а європейська – мінімально подешевшала.

Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 26 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 19 копійок.

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Це така ж сама ціна, як і було попереднього банківського дня – 25 червня.

Водночас, головна валюта Євросоюзу почала втрачати у ціні і подешевшала щодо гривні мінімально – на 1 копійку.

Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 29 гривень 83 копійки.