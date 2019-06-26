Курс валют на 26 червня: євро почало дешевшати, долар – без змін
На середу, 26 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, вартість американської валюти залишилась без змін, а європейська – мінімально подешевшала.
Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 26 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 19 копійок.
Читайте також: Мінфін прогнозує падіння гривні: як на цьому заробити
Це така ж сама ціна, як і було попереднього банківського дня – 25 червня.
Водночас, головна валюта Євросоюзу почала втрачати у ціні і подешевшала щодо гривні мінімально – на 1 копійку.
Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 29 гривень 83 копійки.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі