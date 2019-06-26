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      Курс валют на 26 червня: євро почало дешевшати, долар – без змін

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 26 червня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 26 червня / hromadske.ua

      На середу, 26 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, вартість американської валюти залишилась без змін, а європейська – мінімально подешевшала.

      Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 26 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 19 копійок.

      Читайте також: Мінфін прогнозує падіння гривні: як на цьому заробити

      Це така ж сама ціна, як і було попереднього банківського дня – 25 червня.

      Водночас, головна валюта Євросоюзу почала втрачати у ціні і подешевшала щодо гривні мінімально – на 1 копійку.

      Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 29 гривень 83 копійки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гривня Валюта Долар-Гривня Долар Курси валют Євро
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