Курс валют на 27 вересня: євро ще дешевшає, а от долар зріс
На п'ятницю, 27 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Цього разу світові валюти повелися несинхронно: євро подешевшав, а от долар, навпаки, підріс у ціні.
Оприлюднений НБУ на офіційному сайті курс валют засвідчив, що українська гривня зміцніла щодо євро. А от щодо долара дещо втратила позиції.
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Американський долар щодо гривні 27 вересня на 7 копійок дорожчий, ніж попереднього банківського дня (26 вересня).
У четвер один "зелений" коштує 24 гривні 19 копійок.
Головна ж валюта Європейського Союзу втратила в ціні 3 копійки.
За один євро 27 вересня слід платити 26 гривень 46 копійок.