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      Курс валют на 27 вересня: євро ще дешевшає, а от долар зріс

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 27 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 27 вересня / vgolos.com.ua

      На п'ятницю, 27 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Цього разу світові валюти повелися несинхронно: євро подешевшав, а от долар, навпаки, підріс у ціні.

      Оприлюднений НБУ на офіційному сайті курс валют засвідчив, що українська гривня зміцніла щодо євро. А от щодо долара дещо втратила позиції.

      Читайте також: У МВФ заговорили про новий кредит для України

      Американський долар щодо гривні 27 вересня на 7 копійок дорожчий, ніж попереднього банківського дня (26 вересня).

      У четвер один "зелений" коштує 24 гривні 19 копійок.

      Головна ж валюта Європейського Союзу втратила в ціні 3 копійки.

      За один євро 27 вересня слід платити 26 гривень 46 копійок.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Джерело: 24 канал
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