Курс валют на 31 січня: долар і євро значно здешевіли

На середу, 31 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, вартість долара та євро продовжує падати.

Так, порівняно із попереднім банківським днем, долар США втратив у ціні відразу 24 копійки. Тож у середу вартість американської валюти становить рівно 28 гривень.

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Тим часом європейська валюта стала дешевшою на 18 копійок. Так, у середу євро коштує 34 гривні 78 копійок.