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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Курс валют на 31 травня: євро суттєво подорожчав, долар не відстає

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Курс валют НБУ на 31 травня: долар і євро дорожчають
Курс валют НБУ на 31 травня: долар і євро дорожчають / Соцмережі

На четвер, 31 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюта додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 31 травня ціна американського долара становитиме 26,14 гривні.

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Зауважимо, що це на п’ять копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже суттєвіше – плюс 24 копійки, якщо порівнювати з курсом на середу, 30 травня.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,40 гривні.

Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро НБУ Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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