Курс валют на 31 травня: євро суттєво подорожчав, долар не відстає

На четвер, 31 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюта додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 31 травня ціна американського долара становитиме 26,14 гривні. Читайте також: Нацбанк України скасував реєстрацію WebMoney Зауважимо, що це на п’ять копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже суттєвіше – плюс 24 копійки, якщо порівнювати з курсом на середу, 30 травня. Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,40 гривні.