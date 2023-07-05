Загибель курсантів на Харківщині: суд відмовив у триманні підозрюваного під вартою
Джерело:Укрінформ
Суд відмовив у клопотанні прокуратури про зміну запобіжного заходу підозрюваному у справі про загибель курсантів на Харківщині. Він залишиться під домашнім арештом.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, апеляція залишила в силі рішення суду першої інстанції.
До теми Резонансна загибель курсантів ДСНС: 4 викладачів відсторонили від посад і "це тільки початок"
Нові деталі у справі про загибель курсантів на Харківщині
Як розповів Чубенко, підозрюваному залишили цілодобовий домашній арешт із застосуванням засобу електронного контролю. Строк дії запобіжного заходу – до 12 серпня.
Нагадаємо, що 12 червня начальнику кафедри, на якій навчалися курсанти, оголосили підозру. Згодом його звільнили. Слідчі кажуть, що підозрюваний дав вказівку курсантам розібрати боєприпас 152 калібру, щоб зробити з нього макет.
Що цьому передувало
- 31 травня у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Трагедія трапилась в Національному університеті цивільного захисту України.
- Унаслідок вибуху від отриманих травм загинули двоє курсантів – 21 та 22 років. Ще один 20-річний курсант зазнав незначних поранень.
- Через це 4 посадовців Національного університету цивільного захисту відсторонили на час розслідування.
- Заступник начальника Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що причина вибуху – артснаряд до самохідної артилерійської установки "Піон".
- 3 червня попрощалися з двома курсантами Романом Сліпцем та Євгеном Кочетовим у Харкові. Батьків обох хлопців на похороні не було, адже вони перебувають на тимчасово окупованих територіях.
- Згодом стало відомо, що прокуратура повідомила начальнику кафедри про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність. Йому загрожує 5 – 8 років позбавлення волі.