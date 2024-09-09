Буферна зона в Росії буде розширюватися, – генерал-майор СБУ в запасі сказав, що на це вказує

Операція український військових на Курщині триває. Під контролем Сил оборони уже понад 1200 кілометрів квадратних, однак і це не межа.

Після початку Курської операції стало зрозуміло, що Кремль просто не може забезпечити захист власних кордонів. Про це детальніше 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

Дивіться також Час для Путіна добігає кінця․ Що для Кремля змінив місяць операції на Курщині

У Росії буде буферна зона, але є нюанс

Владімір Путін дуже хотів створити буферну зону у Харківській області. На це вказував і наступ росіян на півночі Харківщини, що розпочався 10 травня. Однак просування ворога там вдалося зупинити.

Мало того, тепер буферну зону створюють вже на території Росії – у Курській області, де українські військові контролюють понад 1200 кілометрів квадратних.

Буферна зона буде розширюватися, адже в Росії просто немає можливості забезпечити охорону всієї своєї так званої держави. Все, що вони зараз можуть зробити, покидати "дітей" (мається на увазі строковиків – 24 Канал), але не думаю, що росіяни сильно зрадіють цьому. Навіть навпаки, може до російських матерів дійде, що гинуть їхні діти, безпеку яких гарантував особисто Путін,

– наголосив Віктор Ягун.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну, Владімір Путін переконував, що "сво" – ніяк не стосується загальної армії та строковиків. Мовляв, за три дні Україну вдасться захопити, там поставлять кишеньковий уряд і все. Однак щось у планах Путіна, як завжди, пішло не так.

Зверніть увагу! На початку Курської операції Путін спрямував туди не кадрових військових, а строковиків. Сотні потрапили в полон, багато здавалися добровільно, не бажаючи воювати. На цьому тлі у Росії запустили флешмоб "Строковики – діти", аби змусити зупинити владу відправляти строковиків воювати. Хоч Кремль досі не гребує відправляти їх на Курщину, однак тиск суспільства таки мав результат.

Російська сторона ініціювала обмін полоненими у форматі 115 на 115, який зрештою відбувся 24 серпня. До Росії повернули виключно строковиків.

Як операція на Курщині вплинула на російські еліти