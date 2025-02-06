У Зеленського сказали, як саме використають Курщину на переговорах

Операція ЗСУ в Курській області обов'язково буде використана під час перемовин. Уся ця ситуація руйнує міф про "непереможну" Росію.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Курська область буде одним з аргументів під час переговорів. Росії не вдається відновити контроль над цими територіями.

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Як Україна використає Курську область

Як наголосив Подоляк, ситуація в Курській області суттєво б'є по іміджу Росії. До повномасштабної війни Путін буквально погрожував захопити половину Європи. Зараз він не може відбити частину Курської області.

Той же Китай вважає Путіна нікчемою. Уся його пропаганда була розбита об Україну. Росія не дотягує до того типу країн, яка могла б сидіти за "глобальним столом" і щось вирішувати.

Україна ніколи не була мілітарною країною. Так, у нас є армія. Але її не можна порівнювати з деякими країнами. США, Китай та Росія вважалися найпотужнішими з точки зору мілітарного потенціалу, який неспівставний навіть з об'єднаним ресурсом Європи. Сьогодні Росія обнулила весь міф щодо себе об Україну,

– зауважив Подоляк.

За його словами, ситуація в Курській область обов'язково буде використана на переговорах. Вона буде важливою у питання розміну "щось на щось"

Додамо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія втратила у Курській області майже 40000 особового складу. З них 16100 – вбитими. Також там назвали втрати КНДР на Курщині.