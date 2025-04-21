Росіяни найбільше використовують "антидронові коридори" в межах Курської області, – Демченко

Росія продовжує свою загарбницьку війну проти України. Зокрема, ворог використовує "антидронові коридори".

Українські прикордонники фіксують їх найбільшу кількість у межах Курської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Що відомо про ситуацію на Курщині

Речник ДПСУ повідомив, що російські військові найбільше використовують "антидронові коридори" в Курській області, щоб захистити свою техніку.

Найбільше їх фіксують прикордонники у межах Курської області, зокрема на тому відтинку, де ворог продовжує свої дії, атакуючи Сили оборони України, які ведуть свою операцію в межах Курщини. Ці коридори – шляхи, які противник накриває сітками для того, щоб там могла переміщуватися техніка і наші дрони не могли поцілити по ній,

– пояснює Демченко.

Він додає, що українські Сили оборони спрямовують свої дії на те, щоб знаходити шпарини, які дадуть можливість знищувати техніку, яка рухається такими коридорами або ж вражати групи, які їх облаштовують.

Зауважимо, що раніше Демченко заявив про те, що українським військовим вдається знищувати ворожу техніку, яка пересувається "антидроновими коридорами". Він додав, що оборонці України продовжуватимуть свою роботу, щоб у росіян не було можливості вільно пересуватися поблизу українського кордону.