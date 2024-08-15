У Литві заявили, що Україна принизила Путіна: як ЗСУ вдалося зганьбити диктатора

Минулого тижня Україна почала атаку на Курську область в Росії. Міністр національної оборони Литви вважає подібні операції ЗСУ показовим приниженням диктатора Владіміра Путіна

Свою думку Лаурінас Кащюнас висловив в інтерв'ю на тлі просувань Сил оборони на російській території. За його словами, українці "вирішили зіграти цікаво".

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Україна принизила Путіна

Як вважає Кащюнас, вторгнення українських сил до Курської області – "це явне приниження Владіміра Путіна". "Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути. Зараз вони зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі", – каже він.

Очільник литовського оборонного відомства переконаний, що найголовнішим результатом операцій в Курській області стало підняття бойового духу українців та Сил оборони на тлі нещодавніх розмов про ймовірні "мирні перемовини" між Києвом та Москвою.

Українці вирішили зіграти цікаво, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдасться зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це дуже сильно збільшує їхню переговорну силу,

– припускає він.

До слова, у РНБО зазначили, що блискавичний рейд українських військ у Курську область перевершив усі очікування України та її західних партнерів. У зв'язку з цим Україна може переглянути свою подальшу стратегію, адже попередні цілі вже вдалося досягнути.