Росіяни почали швидкі наступальні дії на Курському напрямку: Зеленський відповів, чи є результат

У Курській області вже понад місяць триває операція Збройних Сил. Нещодавно російські війська розпочали наступальні дії на цьому напрямку.

Про Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із Фарідом Закарією на Ялтинській європейській стратегії. Водночас президент стверджує, що успіху у Курській області у росіян немає.

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Ситуація на Курському напрямку

Президент України повідомив, що на Курському напрямку росіяни почали швидкі наступальні дії. У планах окупанта, застосувати там близько 60 – 70 тисяч людей. Наразі, за словами Зеленського, там вже перебуває близько 40 тисяч особового складу ворога.

Вони хотіли швидких проривів і, як вони кажуть, "деокупації". Приємно, що вже й вони кажуть про деокупацію своєї території, не лише ми,

– сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що серйозних успіхів у росіян немає. Українські військові героїчно тримаються і роблять усе для реалізації військово-політичних кроків.

Також український гарант додав, що з початком операції у Курській області, кількість обстрілів на Донеччині знищилася. Останнім часом стабілізується ситуація на Покровському напрямку. Якщо раніше співвідношення застосування снарядів там було 1 до 12, то зараз становить 1 до 2,5.

"Це поки не вирівнялося, нам поки потрібно більше зброї ніж росіянам", – акцентував президент