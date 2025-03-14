Курська операція досягла своєї мети, – Зеленський

У п'ятницю, 14 березня, Володимир Зеленський зустрівся із журналістами. Говорив у тому числі і про Курську операцію ЗСУ, передає 24 Канал.

13 березня Путін заявив, буцімто ЗСУ повністю оточені на Курщині. Трамп нібито попросив диктатора зберегти життя українським солдатам. Але 14 березня в українському Генштабі сказали, що операція ЗСУ на Курщині триває, а загрози оточення бійців немає.

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Що сказав Зеленський про Курську операцію

За словами президента, операція Збройних Сил України на ворожій території мала на меті відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. І це вдалося зробити, тож можна говорити, що Курська операція ЗСУ досягла своєї мети.

Сили оборони завдяки своїй мужності та рішучості послабили тиск росіян на критично важливих ділянках фронту.

"Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе міцний удар. Першим тиск спав на Харківському напрямку – росіяни відтягнули на Курщину максимальну кількість військ. Потім вони почали забирати сили зі Сходу, але не полишали головної мети – Покровська", – уточнив Зеленський.

Тепер же ситуація на Покровському напрямку стабілізувалася.

Я можу тільки подякувати нашим воїнам за Курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала. Думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ,

– завершив президент.

Проте ситуацію на Курщині гарант назвав складною.