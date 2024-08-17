Вже відчутно на фронті, – боєць пояснив, від чого Курська операція убезпечила ЗСУ

Понад 10 днів триває Курська операція Збройних Сил. Російське керівництво не спішить перекидати війська з фронту для захисту своєї території. Проте залучає для цього резерви, які потенційно могли посилити вороже військо на кількох напрямках.

Про це 24 Каналу сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. За його словами, загрози на фронті в Україні залишаються завжди, але зараз ситуацію вдалося стабілізувати й унеможливити подальше просування російських військ.

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Які можливості для ЗСУ відкрила Курська операція

Курська операція дає можливості знизити ударно-штурмовий потенціал противника, шляхом неотримання ним додаткового ресурсу живої сили й спеціально підготовлених військовослужбовців.

Також ця операція дає можливості посилити оборону лінії державного кордону. Зокрема, виключити можливість відкриття противником ще одного напрямку. Адже росіяни планували перейти лінію державного кордону в Сумській області.

З політичного погляду, це теж дуже важливо, тому що для України критично необхідно, щоб партнери дали дозвіл на застосування високоточної зброї вглиб Росії. Завдяки цьому ЗСУ зможуть взяти під вогневий контроль й летовища ближнього базування.

Щоб нам дали цей дозвіл, треба підштовхнути партнерів й показати, що так можна. Силам оборони вдалося це зробити. Зараз наші дипломати мають необхідний інструмент й аргументацію, щоб отримати дозвіл,

– мовив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Які сили Росія кинула на захист Курщини

Вже відчутно на фронті. Моя суб'єктивна думка, що противник не стільки залучив резерви, які зараз фактично застосовані в бойових діях, наприклад, на Донеччині, чи на Куп'янському напрямку, однак застосував резерви, які перебували в тилових містах тимчасово окупованої території та у Росії,

– зазначив Федоренко.

Відповідно, якби не було Курської операції, то ці резерви посилили б угруповання ворога на Харківському, Куп'янському, Запорізькому та інших напрямках.

Наразі ці резерви окупанти застосували для того, щоб протидіяти заходам, які вживають Сили оборони в Курській області. Також для стабілізації ситуації на Курщині ворог перекинув кілька додаткових спеціальних груп.