Усе було б набагато гірше: комбат "Ахіллес" дав відверту оцінку Курської операції

Понад дві місяці минуло, з того часу, як Сили оборони прорвалися на Курщину і створили там плацдарм. Юрій Федоренко розповів про те, як вплинула ця операція на ситуацію на інших ділянках фронту.

Нещодавно Головком Олександр Сирський повідомив, що Росія перекинула на Курщину з інших напрямків фронту 50 тисяч військових. В ефірі "Ми – Україна" командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади" Юрій Федоренко оцінив операцію ЗСУ на території ворога.

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Події розвивалися б набагато гірше, якби не операція на Курщині

За словами військовослужбовця, Курська кампанія допомогла Донеччині та Харківщині. Федоренко закликав уявити ситуацію, що той ударно-штурмовий потенціал, який Кремль кинув проти Сил оборони на Курщині, був би застосований противником на тих відтинках, які зараз "горять". Це, зокрема, Донеччина, Куп'янщина і напрямок Вовчанська та Глибокого.

Військовий підкреслив, що натиск окупантів був би набагато більшим. Крім того часу, щоб додатково укріпити, підготувати позиції, навчити людей, залучити резерви, в Силах оборони не було. "Відповідно, розвиток подій міг бути абсолютно різний", – додав Федоренко.

До слова, 11 жовтня аналітики DeepState повідомили, що окупантам вдалося продавити лівий фланг українських сил на Курському напрямку, і там тривають дуже важкі бої. У Центрі протидії дезінформації підтвердили цю інформацію. Там наголосили, що росіяни штурмують колонами.

Президент Зеленський у вечірньому зверненні визнав спроби загарбників відтиснути позиції Сил оборони на Курщині.