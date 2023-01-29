В Курську область Росії вчергове завітало "Бавовнятко"

У різних містах Росії все частіше лунають вибухи. Вчергове наслідки ними ж розв'язаної війни росіяни відчули у Курській області.

Так, наприкінці січня під мінометний обстріл потрапив населений пункт Краснооктябрський Глушківського району Курської області. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор Курської області Роман Старовойт, пише 24 Канал.

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12 прильотів у області

За словами чиновника, росіяни змогли нарахувати 12 прильотів, внаслідок яких постраждалих немає. Однак натомість пошкоджені лінії енергопостачання, через що без світла залишилися щонайменше два населених пункти.

Близько 13:00 на місці обривів працювали аварійні бригади, тож губернатор запевнив, що найближчим часом енергопостачання буде відновлено. Також він, звісно ж, звинуватив у всьому Збройні Сили України.

Що цікаво, повідомив губернатор Курської області про вибухи близько 13:10, однак майже як через дві години у мережі не зафіксовано ані фото та відеодоказів, ані коментарів місцевих жителів. Також у коментарях російських ЗМІ громадяни країни-агресорки дивуються, як взагалі такі обстріли можливі. Якщо звести до одного питання, звучатиме воно так: "А де ППО"?

Росіянам не подобаються вибухи під власними вікнами

Цікаво, що радуючись терору Росії в Україні, самі ж громадяни країни-терористки не в захваті від вибухів на власній території. Гостро це відчувають, наприклад, жителі Бєлгородської області, де бавовна цвіте регулярно.

Однак терпіти це росіянам надоїдає, тому вони записують відеозвернення до свого царя. Хоча навряд він колись їх побачить, а якщо й трапиться воно йому на очі, то, найімовірніше, проігнорує. Так, одне з таких відео оприлюднила мешканка міста Шебекіно, що у Бєлгородській області.

У ньому жінка поскаржилася, що її місто щоночі бомблять, а вони ж не "Донецьк чи Луганськ", тож з ними так неможна. Також вона цинічно підкреслила, що російські діти бояться обстрілів.

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