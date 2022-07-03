У Курську заявили про збиття двох українських безпілотників

У ніч проти 3 липня у російському місті Курськ чули вибухи. За словами губернатора регіону, це працювала ППО.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що ППО нібито збили "два українські безпілотники на підльоті до Курська. Про це пише він та російські пропагандистські канали.

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Ще вночі мешканці Курська повідомляли про звуки вибухів. У соцмережах публікували відповідні відео і писали, що працює система ППО.

Згодом губернатор повідомив, що ППО нібито збили 2 українські БпЛА "Стриж" та опублікував декілька фото. Досить цікаво, що ж це за потужний БпЛА, якщо він продовжує димитись при світлі дня, якщо вибухи у Курську лунали приблизно о 3 ночі.

Фото "збитого" безпілотника у Курську:

Що відомо про БпЛа "Стриж"

Зауважимо, що "Стриж", тобто Ту-141, експлуатувався СРСР і вироблявся на території в України, у Харкові. Відповідно, після розпаду СРСР значна частина безпілотників виявилася у власності двох сусідніх країн.

Росія заявляє, що вже не використовує ці безпілотники. Проте, згідно з даними Держспецзв'язку України, наразі ці БпЛА перебувають у володінні як російських, так і українських Збройних сил, але українські варіанти БПЛА Ту-141 позначені українським гербом, а російські – червоною зіркою. До слова, саме цим безпілотником Росія вчинила провокацію у Загребі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 3 ночі у Курську пролунали вибухи. Усю ніч та ранок жителі регіону очікували на коментарі влади, що відбувається, але їх не було.

Звуки вибухів у Курську: дивіться відео

Вночі у Бєлгороді були "хлопки": є загиблі

У ніч проти 3 липня у російському місті Бєлгород також лунали вибухи. Губернатор Вячеслав Гладков повідомив, що є руйнування інфраструктури, загинули 3 місцеві жителі. При цьому місцева влада не вмикала повітряну тривогу. Місцеві жителі перебувають в стані шоку та стресу.

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