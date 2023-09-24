У Курську знову спрацювало "пе-ве-о": "тривожно" на аеродромі "Халіно"

У Курську вкотре за добу росіяни заявляють про роботу "пе-ве-о". Ймовірно, вибухи пролунали поблизу аеродрому "Халіно".

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Традиційно, пропагандисти звинувачують у всьому Україну, передає 24 Канал.

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У Курську знову "тривожно"

Близько о 20:30 у Курську вкотре за добу пролунали вибухи. Російські пропагандисти стверджують, що у місті спрацювало "пе-ве-о", яке нібито збило "український безпілотник".

"24 вересня близько 20:30 за московським часом зупинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Курською областю", – заявило російське міноборони.

Тим часом у мережі росіяни співчувають подіям, які відбулися на аеродромі "Халіно". Що саме сталося – у мережі не повідомляють.



"Щось" сталося у "Халіно" / Скриншот

У Курську – "день бавовни"