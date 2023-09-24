У Курську знову спрацювало "пе-ве-о": "тривожно" на аеродромі "Халіно"
У Курську вкотре за добу росіяни заявляють про роботу "пе-ве-о". Ймовірно, вибухи пролунали поблизу аеродрому "Халіно".
Про це повідомляють російські телеграм-канали. Традиційно, пропагандисти звинувачують у всьому Україну, передає 24 Канал.
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У Курську знову "тривожно"
Близько о 20:30 у Курську вкотре за добу пролунали вибухи. Російські пропагандисти стверджують, що у місті спрацювало "пе-ве-о", яке нібито збило "український безпілотник".
"24 вересня близько 20:30 за московським часом зупинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Курською областю", – заявило російське міноборони.
Тим часом у мережі росіяни співчувають подіям, які відбулися на аеродромі "Халіно". Що саме сталося – у мережі не повідомляють.
"Щось" сталося у "Халіно" / Скриншот
У Курську – "день бавовни"
- У Курську 24 вересня не припиняються вибухи. Від ранку у російському місті "квітне бавовна". Зранку у мережі повідомили, що безпілотник влучив в адмінбудівлю у місті. Як виявилося, це була будівля регіонального управління ФСБ. До слова, джерела 24 Каналу в ГУР МО підтвердили, що атакував Курськ український безпілотник.
- Через кілька годин у місті знову пролунали вибухи. Після прильоту у небо здійнявся густий стовп диму. У розвідці пізніше знову підтвердили, що Курськ атакував український безпілотник. Під ударом опинився нафтопереробний завод.
- Ба більше, у розвідці повідомили, що "тривожно" було не лише у Курську, а й в Московській та Калузькій областях. Як виявилося, у ніч на 24 вересня невідомі диверсанти відзначилися вдалими діями в Московській та Калузькій областях, знищивши техніку росіян у військових містечках. Так, у Росії "самоліквідувався" паливозаправник та 4 одиниці автомобільної техніки з причепами. Ясна річ, окупанти ніяк не коментують ці втрати.