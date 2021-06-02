Курт Волкер тепер лобіює інтереси "Північного потоку-2", – Зеркаль

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер працює на компанію, яка лобіює "Північний потік-2". Цю співпрацю Волкер розпочав після того, як завершились слухання про імпічмент експрезидента США Дональда Трампа.

Про це повідомила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в інтерв'ю. Вона прокоментувала зміну інтересів ексспецпредставника США.

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Всі задались питанням, що Волкер робив в Україні, – Зеркаль

Це, мабуть, до того моменту, як всі побачили, що він працює на лобістську компанію, яка представляє інтереси "Північного потоку-2" і задалися питанням, а що він робив в Україні,

– зауважила Зеркаль.

Радниця глави Міненергетики зауважила, що єдиним інструментом, який може зупинити спорудження російського газопроводу – це санкції США. Про те, чи будуть надалі вводити каральні обмеження, наголосила Зеркаль, стане відомо після зустрічі американського президента Джо Байдена та глави Кремля Володимира Путіна.

Волкер навесні приїжджав в Україну

Зазначимо, що лише у березні Курт Волкер відвідував Україну. Він запевнив, що Київ матиме беззаперечну підтримку Вашингтона, незважаючи на те, як складатимуться відносини Кремля та Білого Дому.

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