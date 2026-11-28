Переговорна логіка команди Дональда Трампа дедалі більше схожа на спробу закріпити реалії, створені російською агресією, а не домогтися справедливого завершення війни. Джаред Кушнер пояснив цей підхід метафорою з гольфу – грати потрібно звідти, де лежить м'яч, незалежно від того, як він опинився на цьому місці.

Чому слова Кушнера викликають занепокоєння та що вони говорять про підхід адміністрації Трампа до війни – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснила американська аналітикиня Олександра Філіпенко.

"Грати звідти, де лежить м'яч": що Кушнер насправді пропонує Україні

Джаред Кушнер в одному з інтерв'ю пояснив переговорну позицію адміністрації Трампа метафорою з гольфу – "грати звідти, де лежить м'яч".

За словами Філіпенко, за цими словами стоїть прагнення прийняти поточний стан речей, незалежно від того, як він сформувався.

Джаред Кушнер фактично таку базову максиму сформулював адміністрації Трампа і переговорів узагалі, того, як він веде переговори: грати потрібно звідти, де лежить м'яч,

– пояснила аналітикиня.

Американський переговорник використав цю метафору, відповідаючи на запитання про ризики, якщо Путін збереже захоплені території та може надалі загрожувати країнам НАТО. Він визнав побоювання обґрунтованими, однак наголосив, що повернути час назад неможливо.

Філіпенко вважає, що така логіка ігнорує головну обставину – території захопили силою, а не внаслідок добровільних домовленостей.

Якщо суперник самовільно пересунув ваш м'яч, забрав його силою взагалі і ще й вам по голові надавав, що це? Що це за гра в гольф? У гольфі все строго. М'яч повертають на колишнє місце,

– зауважила вона.

До речі 26 листопада Джаред Кушнер заявив, що територіальне питання залишається однією з головних перешкод на шляху до мирної домовленості. Американські переговорники продовжують шукати рішення щодо Донбасу.

За словами аналітикині, Україні фактично пропонують продовжити переговори з тієї точки, в якій вона опинилася через російське вторгнення.

"У Кушнера виходить: хоч би хто там м'ячі не рухав, давайте грати ось із того місця, де м'яч лежить. Тобто Україні пропонують грати в той момент, коли насправді просто м'яч кудись забрали, спалили, видалили, підклали інший", – сказала Філіпенко.

На її думку, такий підхід суперечить міжнародному праву та фактично передбачає закріплення статус-кво.

Повна розмова з політологинею: дивитись відео

Чому Кушнер свідомо просуває таку переговорну логіку

Філіпенко відкидає припущення, що Кушнер може не розуміти історичного контексту війни або не усвідомлювати наслідків власних заяв.

Мені здається, що він чудово в контексті, звичайно, і чудово все знає і розуміє, але, саме повертаючись до гольфу, він хоче, щоб ми всі забули. І ось зараз ось такий: закріплюємо статус-кво,

– пояснила вона.

Філіпенко наголошує, що Україна та її партнери можуть не погоджуватися з таким підходом і наполягати на дотриманні міжнародного права.

"Україна, Європа, всі, хто хочуть дотримання міжнародного права, мають право на те, щоб сказати: "Нам це не підходить. Ми не можемо вести переговори таким чином", – зазначила аналітикиня.

24 листопада Джаред Кушнер заявив, що одним із бажаних результатів завершення війни має стати нормалізація відносин між Росією та Європою. Він висловив сподівання, що в майбутньому сторони зможуть мирно співіснувати та відновити спільний бізнес.

Кушнер назвав головну нагороду

Аналітикиня також критикує спроби пояснювати сучасну війну історичними паралелями, зокрема Вестфальським миром 1648 року. Вона вважає, що такі порівняння не враховують масштабів сучасної війни та її впливу на українців.

Як можна порівнювати ось цю тотальну війну, яка ведеться зараз, яка зачіпає абсолютно всіх українців, порівнювати з тим, що тоді дійсно були битви? [...] Це зовсім по-іншому,

– наголосила Філіпенко.

На її думку, використання таких образів лише відволікає від суті переговорів – умов, на яких Росія має завершити війну, та ризику легалізації окупації.